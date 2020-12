Nabestaanden Roald Dahl bieden excuses aan voor antisemitische uitspraken

Gio (16) uit Ik geloof in mij al week lang op 1 in lijst meest virale nummers

4 december Het lijkt er sterk op dat de Haagse Gio Swikker (16) na René le Blanc de volgende volkszanger is die doorbreekt dankzij het SBS 6-programma Ik geloof in mij. Zijn lied Laat je gaan staat inmiddels al een week lang op 1 in de Viral 50 van Spotify, de lijst met nummers die in Nederland het meest worden gedeeld op sociale media.