Naamgenoot Richard Groenendijk: ‘Je mag met me op de foto, alleen ben ik niet zo grappig’

update/met video Kevin Spacey zes jaar na beschuldi­gin­gen verlost van alle aanklach­ten: acteur in tranen in rechtbank

Kevin Spacey is op zijn verjaardag vrijgesproken van alle negen aanklachten van seksueel wangedrag aan zijn adres. De 64-jarige Amerikaanse acteur werd door de twaalfkoppige jury in Londen niet schuldig bevonden aan de aanklachten die tegen hem waren ingediend. Spacey begon te huilen toen het vonnis werd uitgesproken, hij is nu verlost van alle aanklachten.