Naamgenoot Anita Meijer is óók dol op zingen

Anita den Hollander koos er zelf voor. Toen ze in 1993 in het huwelijk trad met Derk Jan Meijer en zijn achternaam aannam, droeg ze voortaan dezelfde naam als een bekende zangeres. Bij Anita Meijer had ze wel een goed gevoel, daar wilde ze zich best mee associëren. ,,En dat gebeurde ook. Ik kreeg voor het huwelijk natuurlijk de vraag: Why, tell me why en naar mijn man werd vaak het bekende gebaar gemaakt van de elleboog van Lee Towers, die met Anita die hit Run to me had gehad.’’