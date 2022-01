Naamgenoot André van Dui(j)n: ‘Overal waar ik kom beginnen mensen over grote bloemkolen’

RTL past programme­ring aan na The Voi­ce-schandaal: De Verraders uitgesteld

Nu The Voice of Holland opgeschort is wegens aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, is RTL genoodzaakt de programmering te wijzigen. De zender meldt vandaag onder meer dat het Videoland-seizoen van Expeditie Robinson naar RTL4 verhuist en dat een nieuwe reeks van De Verraders wordt uitgesteld.

20 januari