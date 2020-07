Naam Dotan wordt al jaren verkeerd uitgesproken

Dotan, die overigens echt zo heet en dus geen artiestennaam voert, kreeg vandaag op Twitter de vraag hoe zijn opvallende naam eigenlijk wordt uitgesproken. ‘Ik denk dat ik je kan helpen’, reageerde de zanger tegenover zijn ruim 22.500 volgers. ‘Het is Dotán. Met klemtoon op de a.’ Collega Lucas Hamming concludeerde na zijn tweet dat men dit in Nederland dus al jaren fout doet. ‘Haha ja...’, schreef Dotan. ‘Hier zeggen ze Dóóótan.’



Dotans moeder Patty Harpenau liet deze site twee jaar geleden trouwens al weten dat de klemtoon op de a ligt. De naam werd dus ook onjuist uitgesproken toen Dotan veelvuldig in het nieuws kwam vanwege het gebruik van een zogenoemd trollenleger. Via nepaccounts kwamen rooskleurige verhalen over de zanger naar buiten, die in werkelijkheid van zijn team afkomstig waren. Ook in het bekende lied Trollendans, dat Niels van der Laan en Jeroen Woe maakten voor het programma De Kwis, werd vaak Dótan gezegd.



Dotan is overigens een Bijbelse naam. In dat boek verwijst hij niet naar een mens, maar naar een stad. Het is onder meer de plek waar Jozef door zijn broers in een put zou zijn gegooid, schrijft EO Visie. De naam is in Nederland zeldzaam; in 2014 hadden minder dan vijf mensen de voornaam Dotan volgens de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens Instituut. Dit waren allemaal mannen. Waar bij hen de klemtoon ligt, is niet duidelijk.