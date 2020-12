Naakte Jan neemt ochttendduik en Fred is blij met nieuwe tanden

Anouk ergert zich kapot aan kandidaat én Jan Smit: ‘Hou je bek man!’

5 december Rockdiva Anouk is vanavond zelfs voor haar doen hard uit haar slof geschoten in The voice of Holland. Ze ergerde zich enorm aan een praatgrage deelnemer én aan collega Jan Smit, die volgens haar het beste ‘zijn bek’ kon houden. Toen hij vervolgens toenadering zocht, negeerde ze hem compleet.