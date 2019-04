Naakt onzekerheden afschudden: therapie-televisie is dé trend

Koppels die op een bank praten over hun problemen met seks (het Britse Sex on the Couch). Therapeuten die een kijkje bieden in hun praktijkkamer (het Vlaamse Therapy). Deelnemers die een jaar lang hun leven filmen en samen komen met anderen (het eveneens Vlaamse The Weekends). En wat te denken van kandidaten die zich naakt tonen op een eiland om hun onzekerheid af te schudden (het Britse Naked Beach).