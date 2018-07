Na wodkastokers ook Bredase parfummakers 'slachtoffer' van wijngoeroe Ilja Gort

,,Mijn dochter en ik houden gewoon van lekkere luchtjes’’, zegt Wilma Hendrix, overvallen door de brief die onlangs op de mat viel. ,,Hierin staat dat de juridische kosten op ons kunnen worden verhaald. Dan zijn we in één klap failliet. Maar wat doen we eigenlijk fout dan?!’’



Chateau la Tulipe de la Garde is de naam van Ilja Gorts wijnkasteel in Zuid-Frankrijk en La Tulipe is de naam van zijn wijnen die in talrijke supermarkten verkrijgbaar zijn. De naam TULPP prijkt op de parfumverpakkingen van Wilma Hendrix. ,,De naam is niet gelijk, het beeldmerk lijkt er totaal niet op en van ons keramisch glaswerk zullen we ook beslist geen wijnflessen maken. Is de Hollandse tulp door Ilja Gort geannexeerd? Jeetje, gun een ander ook zijn succes!’’