Na valse start amuseert Claudia de Breij volop in (h)eerlijke oudejaarsconference

met video Liefdeskop­pel Maud en Evert nog altijd dolgeluk­kig: ‘Vanochtend samen een kalfje gehaald’

Maud en Evert uit Boer zoekt Vrouw zijn nog altijd gelukkig in de liefde. Presentator Manuel Venderbos overviel de tortelduifjes met de AD Media Prijs voor Leukste liefdeskoppel uit een datingprogramma en trof Maud aan in de keuken. ,,We stonden vanochtend om zes uur al een kalfje eruit te halen.”

27 december