Na twintig jaar is Amélie terug in de bios: regisseur over dé filmklassieker

Disney reageert met scherpe verklaring op rechtszaak van Scarlet Johansson

30 juli Scarlett Johansson is een rechtszaak gestart tegen Disney. De actrice, die de hoofdrol speelt in de nieuwe Disney-film Black Widow, is boos omdat de film tegelijkertijd op de streamingdienst van het bedrijf én in de bioscopen uit is gekomen. Dat was volgens haar niet de afspraak.