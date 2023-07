Na streep door enorme tour: Stromae doorbreekt stilte op sociale media

Via Instagram wenst Paul Van Haver - zoals Stromae echt heet - zijn volgers een muzikale zomer toe. ‘Vorig jaar kwamen velen van jullie, tijdens het festivalseizoen, applaudisseren voor de Multitude-tour. Nogmaals bedankt voor je steun en je liefde. We hopen dat je geniet van je muzikale zomer. Het team denkt aan je.’

Begin april maakte Stromae bekend dat hij vanwege zijn ‘huidige gezondheid’ niet kon optreden. De zanger, die eerder last had van een burn-out, moest in maart al verschillende concerten afzeggen in Frankrijk. Begin mei kondigde Stromae vervolgens aan dat hij de resterende concerten van z’n tour zou schrappen.

‘Het spijt mij enorm’

Onder meer de optredens in de Ziggo Dome en op Down the Rabbit Hole werden daarbij geannuleerd. ,,Het was een moeilijke beslissing, maar tegelijkertijd nodig voor mij om beter te worden”, zei Stromae toen. De popster hoopte, met steun van artsen, familie, vrienden en zijn team, dat hij weer zou opknappen en zijn tour kon hervatten. Maar dat bleek onmogelijk. ‘Ik moet helaas accepteren dat de tijd die ik nodig heb om te rusten en te genezen langer zal duren dan verwacht. Het spijt me ontzettend dat ik mijn belofte niet na kan komen en dat ik vandaag het einde van de Multitude Tour aankondig’, aldus Stromae.

Stromae startte de tour in februari 2022 en zou in april Nederland aandoen, maar annuleerde toen al een paar Europese shows vanwege zijn ‘huidige gezondheid‘. De shows van 22 en 23 november in de Ziggo Dome bleven staan, maar die gaan dus nu ook niet door, evenals die op het festival Down the Rabbit Hole.

Burn-out

Stromae was eerder al een lange periode uit de running door een slechte reactie op antimalaria-medicatie en een zware burn-out. ,,Ik was volledig op’’, vertelde hij in het tijdschrift Libération. ,,Ik kon die pillen niet verdragen. Ik kreeg er hallucinaties van. Ik heb toen even gedacht dat ik gek werd, dat ik nooit meer van die krankzinnigheid verlost zou raken. Er werd vastgesteld dat ik leed aan een psychische aandoening, veroorzaakt door het medicament. Ik was bang dat ik mezelf iets zou aandoen, ik was mezelf niet meer.’’

Na het annuleren van zijn concerten, stapte de zanger uit de spotlights. De slechte reactie op de malaria was de trigger van een zware burn-out. Ook de bijwerkingen van de antimalaria-medicatie bleven hem parten spelen. In de documentaire Malaria Business vertrouwde Stromae de camera toe dat hij diep heeft gezeten. ,,M’n broer Luc, die ook m’n manager is, heeft m’n leven gered’’, biechtte hij op. ,,Hij heeft bij mij de klik gemaakt. Hij vertelde me het ook altijd wanneer ik onterecht paranoïde was. En ik denk, als hij er niet geweest was, dat ik een bepaalde nacht zonder twijfel zelfmoord had proberen te plegen. Dat is zeker. Ik wik en weeg mijn woorden, ik meen het. Maar als hij er niet was geweest toen, dan zou ik hier waarschijnlijk niet met jullie aan het praten zijn.’