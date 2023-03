Na run op tickets: Acda en de Munnik doen drie keer Ziggo Dome en kijken naar meer

UpdateHet concert dat Acda en de Munnik op 28 oktober geven in de Ziggo Dome, is zaterdag binnen vijf minuten uitverkocht. Het muziekduo dat donderdag zijn rentree aankondigde , heeft meteen twee extra concerten in de voorverkoop gedaan. Die zijn inmiddels ook uitverkocht. De optredens zijn op 26 en 27 oktober.

Zaterdag om tien uur begon de voorverkoop, waarbij een ware run op kaarten ontstond. De belangstelling was zo groot, dat direct een tweede optreden in de verkoop ging. Ook die tickets waren binnen tien minuten allemaal weg, waarna er een derde optreden bij kwam. Dat concert is eveneens uitverkocht.

,,Mensen zullen het waarschijnlijk niet geloven, maar wij durfden zelf eigenlijk niet aan dit scenario te denken’’, reageert Thomas Acda. ,,Je vraagt je toch af of mensen wel op ons zitten te wachten. Dat we binnen 5 minuten een Ziggo Dome uitverkopen is werkelijk ongelofelijk.”

Geen vierde show

De vraag was zaterdagochtend zo groot, dat het duo gerust nog een vierde Ziggo Dome-show had kunnen aankondigen, maar dat is op dit moment praktisch niet haalbaar. Wel beloven Acda en de Munnik aan hun fans dat ze samen met de Amsterdamse concerthal gaan bekijken of ze iets kunnen plannen op een ander moment in dit jaar.

