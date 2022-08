Na overlijden Olivia Newton-John: zo gaat het nu met de andere acteurs uit Grease

Actrice Anne Heche ‘stabiel’ na au­to-ongeluk waarbij ze woning in reed

De situatie van de Amerikaanse actrice Anne Heche is momenteel ‘stabiel’. Dat heeft haar woordvoerder gemeld aan entertainmentwebsite People. Heche werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze met haar auto een woning in was gereden.

7 augustus