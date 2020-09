Na de openbaring van Famke Louise bood NPO 1 gelukkig een nieuwe bron voor ophef

Famke Louise slaat naar microfoon Pow­Ned-verslagge­ver: ‘Onfatsoen­lijk’

23 september Een poging tot een straatinterview van PowNed-verslaggever Dennis Schouten met Famke Louise is uit de hand gelopen. De zangeres, die vandaag in het nieuws is vanwege de actie #ikdoenietmeermee, wilde niet meewerken aan het gesprek en sloeg naar de roze microfoon, die uiteindelijk viel.