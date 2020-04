Na Chantal en Beau houd ik mijn hart vast voor de komende RTL-programma's

video Videobel­len­de prinses Amalia treft hijgerige man in nieuwe LuckyTV

10:02 LuckyTV-maker Sander van de Pavert was vastbesloten gisteren een dagje vrij te nemen, maar heeft tóch een nieuw filmpje gemaakt over de koninklijke familie. Het beeld van de videobellende royals op Koningsdag was te mooi om te laten liggen, vertelde de Haagse grappenmaker gisteravond in Jinek.