Na Ali B nu ook zijn neef Yes-R beroofd

Rijksmuse­um wijdt voor het eerst tentoon­stel­ling aan Vermeer

Voor het eerst in zijn geschiedenis komt het Rijksmuseum met een tentoonstelling over de zeventiende-eeuwse meester Johannes Vermeer. De expositie, die in het voorjaar van 2023 is te zien, wordt volgens het Amsterdamse museum de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit.

2 december