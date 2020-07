Na 25 jaar verlaat Felix Meurders Spijkers met Koppen: ‘Ook wel mooi geweest, toch?’

Na 25 jaar de deur achter je dichtslaan en het vertrouwde nest verlaten. Je zou denken dat het een zware beslissing moet zijn geweest voor Felix Meurders, maar daar denkt hij zelf anders over. ,,Nee, het viel wel mee. Ik moest echt een keuze maken. Óf ik ga verder met Spijkers met Koppen, óf ik stap over naar Radio 5. Na 25 en dan binnenkort een halfjaar is het ook wel mooi geweest, toch?”



Dus maakt Meurders binnenkort een heuse radiotransfer. Hij verruilt de zaterdagmiddag van Radio 2 voor de zaterdagochtend van Radio 5. Daar krijgt hij vanaf januari zijn eigen programma. Over dat station is Meurders enthousiast. ,,Luisteraars kunnen me blijven vinden natuurlijk. Op een station dat niet meer op FM te ontvangen is, maar het schijnt goed te gaan. De luistercijfers zijn heel goed voor een station dat alleen via internet en DAB+ te beluisteren is.”