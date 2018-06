Mysteryland krijgt langste zipline bovenop piramide

Konings­paar in de warmte in rap tempo West-Fries­land door

8:53 Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen vandaag bij het Oostereiland in het Noord-Hollandse Hoorn aan het twaalfde streekbezoek sinds de troonswisseling in 2013. Het is tevens het begin van een nieuwe reeks want het koningspaar heeft in drie jaar tijd - tussen mei 2014 en oktober vorig jaar - in alle twaalf provincies een regio bezocht.