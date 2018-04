Muziekwereld in shock: Avicii was een icoon voor een generatie

Domien Verschuuren (3FM-dj): ,,Ik ben echt in shock door het nieuws. Avicii was een icoon voor mijn generatie, zoals Prince en David Bowie dat waren voor de generaties voor ons. De muziek die hij maakte, paste precies in ons leven op dat moment. Als we uitgingen en zijn muziek hoorden, keken we elkaar aan: wat hebben we het toch goed. Elke single die hij uitbracht was weer spannend. Wat gaat hij nu weer doen? Wake Me Up, met die cross-over van een dancebeat met country, was echt een mijlpaal in de dancemuziek. Zo jammer dat het touren hem kapot heeft gemaakt. Zijn optreden op Pinkpop in 2015 was een van de meest zielloze shows die ik ooit heb gezien. Totaal geen energie, geen interactie met het publiek. Je voelde aan alles dat daar een jongen stond die van voren niet meer wist dat hij van achteren leefde. Heel pijnlijk. De doodsoorzaak kennen we niet, maar ik vrees het ergste. Hij was slecht aan toe, al leek hij aan het einde van de documentaire die over hem is gemaakt weer op te krabbelen. Ik had zo gehoopt dat het weer beter met hem ging, dat hij zich weer kon focussen op zijn muziek.''

Giel Beelen (Veronica-dj): ,,Ik heb het slecht nieuws net gehoord en ben eigenlijk compleet verlamd. Ik verkeerde in de veronderstelling dat het de laatste tijd, na een dieptepunt, weer goed met hem ging. Hij heeft namelijk gezegd dat hij zijn drankprobleem had overwonnen en weer met frisse moed muziek ging maken. Hoewel ik natuurlijk niets weet van de doodsoorzaak, kan het bijna niet anders dan dat hij een niet natuurlijk dood is gestorven. Ik vermoed een terugval. Hoe dan ook heeft Avicii veel betekend voor de ontwikkeling van dance. Feitelijk heeft hij er, na Tiësto, voor gezorgd dat dance breed geaccepteerde popmuziek is geworden. Hij zocht de kern op van het werk van bekende singer-songwriters en bouwde daar een productie omheen die in je hoofd blijft hangen. Geniaal. En dus is zijn dood een groot verlies voor de internationale dancescène.''

Eva Koreman ( 3FM-dj: ,,Die arme jongen. Ik hoop maar dat hij het voor zijn laatste momenten nog een beetje naar z'n zin heeft gehad. Want z'n laatste jaren waren natuurlijk niet de beste uit zijn leven. Avicii was zo goed dat z'n hobby zijn werk is geworden. Maar z'n werk werd, zo blijkt nu, misschien wel z'n dood. Heel tragisch.''

,,O mijn God", reageert Laidback Luke op Twitter. De Nederlandse dj, producer en vechtkunstenaar leerde Bergling al vroeg kennen. Voordat Avicii doorbrak stuurde de Zweed Laidback Luke meermaals demo's via zijn onlineforum voor producers. ,,Ik ben sprakeloos. Dat je in vrede mag rusten mijn lieve Tim.''

Ook Nicky Romero, die met Avicii het nummer I Could Be The One (2012) maakte, is geschokt. ,,Lieve Tim, ik kan niet geloven wat ik net hoorde'', schreef Nicky op Instagram bij een foto van hem en zijn Zweedse collega. ,,Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoe ik me nu voel. Ik ben dankbaar voor alle mooie momenten die we samen hebben beleefd en dankbaar voor alles wat ik van je heb geleerd. De wereld zal je missen. Ik hoop dat je nu je rust gevonden hebt.''

Avicii's dood ontroert ook internationale dj's. De Brit Calvin Harris noemt Bergling een mooie ziel, gepassioneerd en buitengewoon getalenteerd. ,,Je had nog zoveel te doen.'' Ook Deadmau5 laat zijn medeleven blijken via Twitter. ,,Alle gekheid op een stokje, niemand kan ontkennen wat hij heeft bereikt en gedaan voor de hedendaagse dansmuziek. Ik ben erg trots op hem.'' Volgens de Canadese dj, die meermaals in de clinch lag met Bergling, is de Zweed ,,veel te jong van ons afgenomen''. ,,Ik zou niets liever willen dan als zestigjarige nog bekvechten met Avicii. Ik weet dat hij vrede heeft gevonden en nu als laatste lacht omdat ik deze keer zijn naam juist heb geschreven.''