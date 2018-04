Muzieklerares Heidi: Cosby drong zichzelf oraal aan mij op

Ferry Doedens in musical Stil in Mij

10 april Ferry Doedens, Jeroen C. Molenaar, Zoï Duitser en Dieuwke Tönissen spelen de hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse musical Stil in mij. De nieuwe Nederlandse musical met bekende nummers uit de Nederlandse popmuziek wordt gemaakt door Martin Buitenhuis en William Spaaij. In Stil in mij zal er een ode gebracht worden aan de Nederlandse popmuziek, met hits van onder andere Van Dik Hout.