Muziek van Neil Young wordt van Spotify gehaald na kritiek op misinformatie over vaccins

De muziek van Neil Young wordt op zijn eigen verzoek van Spotify gehaald. De Canadese zanger had daarom gevraagd vanwege een podcast op het muziekplatform die ‘desinformatie over vaccins’ zou verspreiden. De streamingdienst laat weten dat wordt ingegaan op het verzoek van Young. Naar verwachting is de muziek woensdagavond, Amerikaanse tijd, verwijderd.

De 76-jarige artiest had het verzoek gedaan in een inmiddels offline gehaalde open brief aan zijn management en Spotify. Die schreef hij naar aanleiding van de podcast van Joe Rogan waarin viroloog Robert Malone wordt geïnterviewd. Malone werd eerder bekritiseerd vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over coronavaccins. ‘Ze kunnen Rogan of Young hebben. Niet beiden’, schreef hij in de brief.

Misinformatie

Young maakte zich zorgen dat de podcast ‘de dood tot gevolg heeft voor degenen die de misinformatie over vaccins in zijn podcast geloven’. The Joe Rogan Experience, die exclusief op Spotify is te horen, is met naar schatting 11 miljoen luisteraars per aflevering de grootste podcast ter wereld.

Vorige maand ondertekenden 270 artsen en wetenschappers een open brief waarin ze Spotify verzochten ‘verantwoordelijkheid’ te nemen om de ‘verspreiding van verkeerde informatie’ op het platform te beperken. In die brief werd ook Rogan genoemd, vanwege zijn ‘geschiedenis van het uitzenden van verkeerde informatie met betrekking tot corona’.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: