Muziek Dotan te horen in Grey’s Anatomy: ‘Moest vijf keer terugspoelen om het te bevatten’

‘Ik zat gisteravond in Grey’s Anatomy! Nou ja, mijn liedje dan’, schrijft de zanger op Instagram. ‘Ik heb zelf zoveel muziek ontdekt door de serie’, vult hij aan in een persbericht. ‘Toen ik begon met het schrijven van liedjes, was het altijd al een grote droom om een liedje van mij in deze legendarische serie te horen. Ik ben momenteel in Los Angeles, dus ik kon de aflevering live zien met vrienden thuis. Ik heb het wel vijf keer moeten terugspoelen om te bevatten dat dit echt gebeurd was.’