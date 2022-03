Musicalversie van succesfilm CODA in de maak

CODA, een afkorting van Child Of Deaf Adults, gaat over de 17-jarige Ruby, de enige horende in een verder doof vissersgezin. Ruby droomt van een zangcarrière maar dat sluit niet aan bij de belevingswereld van haar ouders en broer en beperkt de tijd die zij heeft voor het familiebedrijf.

Deaf West Theatre is een gezelschap dat voorstellingen maakt waarin gebarentaal en gesproken woorden samensmelten. Artistiek directeur DJ Kurs zegt in een persbericht over de nieuwe theatershow: ,,In de film zit een scène waarin de dove leden van het gezin Rossi worden geconfronteerd met een schooluitvoering die zij niet kunnen volgen, ze ervaren Ruby’s liedje door de reacties van anderen in de zaal. Dit is dan weer een kans om het verhaal terug te brengen naar de dovengemeenschap en het toegankelijk te maken voor iedereen met onze versie, die live gezongen en in gebarentaal is.”