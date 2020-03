Musicalsterren brengen ‘ode aan iedereen’ met gezamenlijk You‘ll Never Walk Alone

Hoopvol

Muziek maken is verbindend, troostend en hoopvol, vindt Hellewegen. ,,We zijn er nog, we zingen nog, en we hopen zo iedereen een steuntje in de rug te geven. Zoals je dat ook zo mooi ziet gebeuren in landen die in totale lockdown zijn.”

Op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn is You’ll Never Walk Alone in de versie van Gerry & The Pacemakers vrijdagochtend op de radio te horen. In Nederland draaien NPO Radio 1, Radio 2, Radio 4, Radio 5, Radio Veronica, Radio 10 en 100% NL het liedje om 08.45 uur. Ook zenders in het buitenland gaven gehoor aan de oproep. Zo doen alle grote zenders in België mee, maar ook de Britse BBC Radio 1 en Radio 2 en zenders uit Luxemburg, Bulgarije, Spanje, Duitsland en Oostenrijk.