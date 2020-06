Musical Hello, Dolly! keert niet terug, wel tour Paul de Leeuw en Simone Kleinsma

updateVanwege de coronacrisis keert de musical Hello, Dolly! niet meer terug. Producente Iris van den Ende maakte vanochtend bekend dat de voorstelling met Paul de Leeuw en Simone Kleinsma te groot en duur is om nog terug te brengen.

,,Met pijn in het hart moet ik zeggen dat Hello, Dolly! niet terugkeert’’, zegt Van den Ende. De musical was na een aantal try-outs begin maart in première gegaan in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Na één extra opvoering werd de reeks al gestaakt vanwege het coronavirus.

Van den Ende: ,,Het is een voorstelling waar we meer dan trots op zijn, maar we kunnen niet anders dan nu deze knoop doorhakken. Er zijn meer dan dertig mensen in de cast, meer dan dertig musici, het is onmogelijk deze voorstelling met de huidige beperkte theaterbezetting te spelen. We hebben per avond minstens 950 toeschouwers nodig om het alleen al kostendekkend te krijgen. Dat is voorlopig niet reëel.’’

Financieel

Volgens Van den Ende heeft haar bedrijf, MediaLane, overwogen de voorstelling een jaar uit te stellen, maar financieel blijkt dat niet haalbaar. ,,De voorstelling aanpassen met minder acteurs of zonder musici willen we ook niet, we willen er geen concessies aan doen.’’

Volledig scherm © Merlijn Doomernik Van den Ende kondigde wel aan dat Simone Kleinsma en Paul de Leeuw komend najaar samen de theaters in gaan. In de theaters waar Hello, Dolly! zou spelen, gaan de twee een muzikaal programma brengen: Paul & Simone: Zonder Jou. Deze voorstelling is wel geschikt voor kleinere groepen toeschouwers. Ook Freek Bartels gaat in het najaar namens MediaLane het theater in, met solotoneelstuk Buyer & Cellar.

Ook voor komend voorjaar heeft MediaLane, dat nog maar net was begonnen met de theatertak, al iets gepland. Zo begint in het DeLaMar-theater de Broadway-komedie Act of God, waarin God bezit neemt van het lichaam van een bekende artiest en antwoord geeft op vragen die de mensheid bezighouden.

In het najaar van 2021, in de hoop dat het coronavirus onder controle is, wil Van den Ende de eerste zelf ontwikkelde musical brengen: Diana & Zonen, over Lady Di en haar zonen William en Henry. Ook is MediaLane in gesprek over een Nederlandse versie van de musical Come From Away. Die voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal over 11 september 2001, toen het Amerikaanse luchtruim gesloten werd en er 38 vliegtuigen noodgedwongen landden in het kleine Canadese plaatsje Gander.