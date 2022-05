Musical Cats komt weer naar Nederland

De voorstellingen in Nederland maken deel uit van een internationale tournee van Cats . De musical start op 13 mei in Zürich in Zwitserland en reist ook naar landen als Duitsland, Noorwegen en Zweden. Volgend jaar staat een tournee door China gepland.

De West End-versie van Cats was al vaker in Nederland te zien. In 2018 keerde de musical na tien jaar terug in Rotterdam en Amsterdam.

Cats, gebaseerd op het boek Old Possum’s Book of Practical Cats van T.S. Eliot, werd in 1981 voor het eerst opgevoerd in Londen. Later volgden producties in meer dan veertig landen. In Nederland was ook een originele versie te zien