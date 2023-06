Muse speelt uitstekend op Malieveld, maar de magie blijft lang uit

RecensieHoe later op de avond, hoe beter het wordt bij Muse op het Malieveld. Het daglicht blijkt in Den Haag geen bondgenoot van de Britse band, die wel uitstekend speelt.

Muse - Will of the People World Tour Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Malieveld, Den Haag



Het is net na half tien, dinsdagavond op het Malieveld en Matt Bellamy (44) loopt door een regen van confetti over de catwalk. De zon is nog niet onder, de zanger van Muse heeft geen oog voor de fans naast de uitloper van het podium, maar staart in de verte.

Lees ook In anderhalf uur speelt stadionband Muse Carré met grof geweld plat

Er is voelbaar een afstand tussen het trio op het podium en het veld, het daglicht helpt allerminst om deze te verkleinen. Op dat podium zetten Bellamy, bassist Chris Wolstenholme (44) en drummer Dominic Howard (45) met hulp van Dan Lancaster intussen wel een muzikaal prima rockshow neer. Met - laat dat maar aan Muse over - een karrevracht aan showelementen.

Serpentines, confetti, vuurwerk, kantelende panelen en bovenal twee enorme opblaasbare blikvangers: Will the Hacker en Baph genaamd. De laatste is een duivelse stier die pas in de toegiften opdoemt en het podium tussen zijn klauwen houdt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Britse rockband Muse met zanger en gitarist Matthew Bellamy, bassist Chris Wolstenholme en drummer Dominic Howard tijdens een optreden op het Malieveld als onderdeel van The Will of the People World Tour © Paul Bergen

Die omlijsting van fijn uitgevoerde hits als Resistance, Madness en Uprising maskeert in Den Haag stiekem wel dat het frontman Bellamy aan charisma ontbreekt. Dat blijft een nadeel aan Muse-shows; muzikaal en optisch zijn ze hoogstaand, maar keer op keer ontbreekt een persoonlijke band tussen de muzikanten en hun fans. In weken waarin andere grote acts als Bruce Springsteen en Harry Styles elders in Nederland nadrukkelijk laten zien hoe je je publiek moet bespelen, voelt dat deze avond op het Malieveld ondanks een topshow toch als een gemis. De magie ontbreekt.

Muzikaal zit het deze avond duidelijk geramd bij de terugkeer in Den Haag, waar Muse in 1999 in de Statenhal het voorprogramma van Live verzorgde. Bellamy is uitstekend bij stem en laat als gewoonlijk vlammend gitaarspel horen. Dat de drie relatief veel putten uit het toch wat mindere album Will of the people van vorig jaar, maakt voor het optreden eigenlijk niet eens zoveel uit.

Als dan uiteindelijk na tienen de duisternis invalt, is er toch iets van magie voelbaar op het grasveld dat vol staat met ruim 65.000 mensen. Het slot is Muse op zijn best: strakke, opzwepende muziek met soms adembenemend mooie licht- en showeffecten.

Volledig scherm De Britse rockband Muse met zanger en gitarist Matthew Bellamy, bassist Chris Wolstenholme en drummer Dominic Howard tijdens een optreden op het Malieveld als onderdeel van The Will of the People World Tour. © Paul Bergen

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.