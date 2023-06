Muse in Den Haag: hoeveel weet jij van de band?

Van onschatba­re waar­de-ex­pert Bianca Frölich: ‘Ik geloof dat die juiste ziel ineens voor me zal staan’

Bianca Frölich steekt niet veel tijd in het zoeken van een levenspartner. De 37-jarige kunstspecialist, die als expert te zien is in het programma Van onschatbare waarde, besteedt haar tijd liever aan haar vrienden, in plaats van ‘een net-niet-relatie’.