Multatuli's Max Havelaar voor tweede keer verfilmd

NL Film liet eerder al weten te zoeken naar een regisseur met een ‘diverse achtergrond’ zodat het verhaal over het koloniale verleden van Nederland ‘met een moderne blik’ kan worden verteld. ,,Iemand met een internationale achtergrond als Shariff is in staat om vanuit Nederland, maar ook als kritisch wereldburger, naar dit hartverscheurende materiaal te kijken.”

Korver groeide op in Venezuela en Nederland en studeerde in 2011 af aan de Filmacademie in Amsterdam. De regisseur werkte aan hitseries als Penoza, Klem en Zwarte Tulp en maakte de bioscoopfilm Infiltrant, met Nasrdin Dchar in de hoofdrol. ,,Ik heb altijd al een film willen maken over ons koloniaal verleden”, stelt de filmer. “Een film die dit verleden niet romantiseert, maar kritisch durft aan te pakken. De verfilming van Max Havelaar biedt hier een uitstekende kans voor.”

Aanklacht tegen kolonialisme

Schrijver Multatuli (1820-1887) schreef het boek als aanklacht tegen het misbruik van het cultuurstelsel en het plichtsverzuim van Nederlandse ambtenaren in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw. Hoofdpersonage Max Havelaar voert als klokkenluider een onmogelijke strijd tegen het koloniale regime. Een van de bekendste verhalen uit het werk is de liefdesgeschiedenis van twee inheemse bewoners, Saïdjah en Adinda.

Het wordt de tweede verfilming van het boek uit 1860. Regisseur Fons Rademakers tekende in de jaren zeventig voor de eerste verfilming, met Peter Faber en Rutger Hauer in de hoofdrollen. Het is de bedoeling dat de nieuwe Max Havelaar in 2021 gedraaid gaat worden. Acteurs zijn nog niet bekend.