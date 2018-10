Mr. Horror begint streamingdienst horrorfilms

Liefhebbers van het genre kunnen voor 8 euro per maand een abonnement op Fear Unlimited nemen. Onder het ruime aanbod waar de dienst mee van start gaat, bevinden zich duistere klassiekers als I Am Not A Serial Killer, Southbound, The Hallow, Let the Right One In en What The Waters Left Behind. Elke maand zal het aanbod verder worden uitgebreid, aldus Doense. Ook zal er veel aandacht zijn voor korte films.