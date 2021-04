Mr. Frank Visser moet kiftende bejaarden sussen: ‘Je zit vol gif, en je spuugt dat hier in de zaal uit’

In Mr. Frank Visser doet uitspraak zijn de gemoederen gisteren wederom hoog opgelopen. Presentator Viktor Brand bleef geschokt achter na een bezoek aan een seniorenflat in Velsen, waar bejaarden elkaar het leven zuur maken. ,,Daar gaat ze weer, met haar gereformeerde rotkop.’’

Mr. Visser en zijn rechterhand reisden voor de aflevering, die door 846.000 mensen is gezien, naar Velsen (Noord-Holland) waar het hommeles is in seniorenflat De Schulpen. Daar zijn twee kampen ontstaan die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Tiny en Gerrie organiseerden hier jarenlang een koffie-uurtje totdat ze daar vanwege het coronavirus mee besloten te stoppen. Ze hadden alleen niet gerekend op Sylvia en Greet, die het niet zo nauw nemen met de coronaregels en vrolijk doorgingen met de organisatie ervan.

Van een rustige oude dag is inmiddels geen sprake meer, want er wordt door de bewoners over en weer gespuugd en gescholden. Bovendien zijn er op mysterieuze wijze schilderijtjes verdwenen, is de grote klok in de recreatieruimte kapotgemaakt en is de kerstverlichting moedwillig gesaboteerd. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat Mr. Visser een einde maakt aan deze seniorentwist.

Gif

Volgens Gerrie is met name Sylvia de boosdoener. ,,Ze is een mens met gif,’’ vertelt ze. ,,En als ze het kwijt moet, spuugt ze het uit in de gang naar mij. Ik hield de deur open voor een mevrouw en Syl spuugde mij zo in mijn gezicht. Gereformeerde ‘kutkop’, riep ze dan naar me.’’ Tiny is al het geruzie zat en heeft besloten tijdelijk bij haar vriend Herman in te trekken.



Sylvia en Greet vinden dat de problemen niet bij hen liggen. Volgens Greet is Tiny ‘een machtspersoon’ en wil ze altijd alles regelen. Toen haar vriend Herman - die overigens niet eens in het bejaardenthuis woont - zich vervolgens per sé bij de recreatiecommissie moest voegen en er daardoor geen plek meer was voor Sylvia en Greet was de maat vol voor de dames. ,,Ze heeft gewoon een soort machtsgreep gedaan.’’ De vrouwen stellen dat ze helemaal niet gescholden en gespuugd hebben. ,,Ze zeggen gewoon dingen die niet waar zijn.’’

Volledig scherm Sylvia en Greet tegenover Tiny en Gerrie. © SBS

Tranen

Daarnaast zou Herman een kat uit het bejaardentehuis hebben gegooid. ,,Ik heb hem daarop aangesproken en toen werd ik uitgescholden voor ‘vuile, vieze, gore rothoer’. Dat heeft hij gezegd. En Tiny heeft het tegen een andere vrouw gezegd. Die heeft ze ook voor hoer uitgemaakt, want die vrouw zat aan Herman z’n been.”

Tijdens de hoorzitting gaat het er ook allesbehalve gezellig aan toe. Keer op keer maken de vier dames vervelende opmerkingen naar elkaar. Sylvia raakt zelfs zo geëmotioneerd dat ze haar tranen niet meer kan bedwingen. ,,Dit is helemaal uit de hand gelopen’’, stel Mr. Visser, en roept de vrouwen tot de orde. ,,U zou zich moeten realiseren wat voor een indruk uw gedrag maakt op onze jonge kijkers.’’

De uiteindelijke uitspraak is minder spectaculair dan al het geruzie. De recreatiecommissie moet zo snel mogelijk opengesteld worden voor iedereen en Mr. Visser verwacht dat de dames in de toekomst gewoon samen door één deur kunnen zonder een contactverbod tussen de twee kampen op te leggen. ,,U moet hiermee ophouden en ik vertrouw erop dat uw goed fatsoen het in deze alsnog wint van al dan niet terechte emoties, zodat een formeel contactverbod nog niet aan de orde is.’’

Geruzie in Mr. Frank Visser doet uitspraak is eerder regel dan uitzondering. Zo eindigde een muurtjesruzie vorige week in een opmerkelijke grap en sloeg Jos eerder zijn huis aan diggelen na een ontplofte burenkwestie. Het programma pakte voor de Haagse bakker Hamid goed uit: na een crowdfundingactie krijgt hij een goed geïsoleerde vloer.