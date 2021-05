Mr. Big, Aiden en Steve keren terug in Sex & The City reboot

NPO noemt Kas­sa-ac­tie ‘onbetame­lijk’: ‘BNNVara misbruikt zendtijd’

19 mei NPO-voorzitter Shula Rijxman is er klaar mee dat omroepen via hun eigen programma’s actievoeren om pogingen tot vernieuwing in de programmering tegen te gaan. Rijxman stelt dat er een sfeer is ontstaan ‘van elkaar de maat nemen via de media’. In een brief, in handen van deze site, vraagt ze omroepen daar per direct mee te stoppen.