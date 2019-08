Morten en Anne+ in race voor prestigieuze Prix Europa

Het gaat om de thrillerserie Morten van producent Paul Voorthuysen en regisseur Jean van de Velde en de lhbt-serie Anne+ van producent Millstreet Films en regisseur Valerie Bisscheroux.



Morten, geschreven door Anna Levander (een pseudoniem van Dominique van der Heyde en Annet de Jong), gaat over een ambitieuze politicus (Peter Paul Muller) op weg naar het premierschap. Anne+ is een serie over een studente (Hanna van Vliet) die terugdenkt aan de liefdes tijdens haar studietijd.



Verder zijn er twee Nederlandse documentaires genomineerd en dingen twee Nederlandse radioprogramma's en twee onlineprojecten mee naar een prijs. In de categorie Prix Iris, die de bevordering van diversiteit beloont, is Nederland driemaal genomineerd. In totaal staan er vele tientallen inzendingen uit 21 landen op de nominatielijst.



Voor Nederland waren vorig jaar onder meer de serie Hendrik Groen en de lhbt-telefilm Gewoon vrienden in de race voor het prestigieuze beeldje.