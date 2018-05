Moordvrouw-actrice Fockeline Ouwerkerk zwanger van eerste kindje

Fockeline begint het blijde nieuws met een bedankje aan alle mensen die de afgelopen tijd opmerkingen maakten over haar uiterlijk. ,,Dankjewel voor alle positieve complimenten over het feit dat ik 'iets voller ben geworden' en dat het me 'zo goed staat'!'', schrijft de actrice. ,,Dat was een enorme oppepper op dagen dat ik groen van de misselijkheid door het huis en over straat liep...''



Fockelines buik is nu zo groot, dat ze mensen vanuit de theaterzalen zag loeren. De onthulling kon dan ook niet uitblijven, schrijft ze. ,,Kan niet wachten tot hij er is, maar eerst groei ik nog even door!''