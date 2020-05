Mooi Wark brengt ode aan gebarentolk Irma Sluis: ‘Zij is een lichtpuntje’

Het lied, dat in Drents dialect word gezongen, is vanavond voor het eerst te horen in het NPO Radio 5-programma Volgspot. De clip, waarin het lijkt alsof Irma Sluis de tekst zelf met haar handen ‘vertolkt’, gaat dinsdag online in première.



,,Normaal zijn wij van het steviger gitaarwerk”, stelt zanger en bassist William Bossong. ,,Maar dit lied is wat rustiger van toon. Voor ons, en ik denk heel Nederland, is Irma een lichtpuntje geworden in alle ernstige en zwaarmoedige berichten over het virus. Ze straalt een serene rust uit, met haar natuurlijke uitstraling en haar mooie handbewegingen. En het belangrijkste: het lijkt ons oprecht een hele leuke vrouw.”



De band Mooi Wark wordt wel de Drentse evenknie van Normaal genoemd. De formatie treedt al ruim dertig jaar op, vooral in Noord-Nederland. De grootste hit, tot nu toe, was het nummer In de blote kont.