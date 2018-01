Moody Blues-ster Ray Thomas overleden

Thomas was één van de oprichters van de Moody Blues. Hij maakte tot 2002 deel uit van die band. Daarna trad hij terug vanwege zijn slechte gezondheid. Thomas was een muzikale duizendpoot: hij was een zanger, liedjesschrijver en bespeelde instrumenten. De artiest maakte in 2014 bekend dat hij leed aan prostaatkanker.



De Moody Blues braken in 1967 bij het grote publiek door met hun album Days Of Future Passed. Op de plaat werden popmuziek en klassieke muziek met elkaar gecombineerd. Nights In White Satin is het bekendste nummer van de plaat. Thomas tekende voor de bekende fluitsolo in het nummer.