Monique Westenberg: ‘Soms is er even een zijspoor nodig’

André Hazes deelt op Instagram vannacht een foto van de eerste auto die hij ooit zelf kocht, vier jaar geleden. ‘Van mijn eigen, hard voor gewerkte geld’, vult hij aan. ‘Ik ben zo fucking dankbaar voor de groei, ontwikkeling, klappen van de zweep, lessen en mooie momenten die ik mee heb mogen maken de afgelopen tijd. Samen met de mensen die er vanaf seconde één bij waren. Zakelijk en privé. Love jullie!’



Een van de personen die er vanaf het eerst moment bij is, is natuurlijk Monique Westenberg. André maakte afgelopen week bekend weer bij haar terug te zijn na een kortstondige romance met Bridget Maasland.



In een reactie benoemt Monique dat avontuur van haar partner. ‘Keihard gewerkt aan deze reis, maar het belangrijkste is de reis in jezelf die je aan het maken bent. Af en toe met harde lessen, maar die hebben we allemaal nodig in deze reis’, schrijft ze. ‘Tja...soms is er even een zijspoor nodig dat je weer op het pad brengt van je bestemming.’