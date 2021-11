Monique Westenberg laat speciale traplift plaatsen in villa voor hond Gioia

Monique Westenberg, met wie André Hazes een zoon heeft, laat vandaag een traplift installeren voor haar 6-jarige hond Gioia in haar villa in Berkel en Rodenrijs. De viervoeter heeft moeite om zelf de trap op te lopen.

Bij een foto van installateurs die bezig zijn met de traplift schrijft Westenberg: ‘Zo benieuwd hoe het straks geworden is en hoe Gioia het zelf vindt’.

Haar viervoeter loopt heel slecht, liet ze eerder deze week weten. ‘Iedere dag de trap op en af tillen is voor mijn rug ook niet bevorderlijk', meldde ze. Een flinke hond weegt al snel tientallen kilo's. ‘Iemand die een trapliftje kan maken of andere tips? Dit is geen grap, want ze slaapt naast me en wil ik ook zo houden.’

Monique, die meer dan 750.000 volgers heeft op Instagram, had een paar uur later al iemand gevonden die een traplift voor Gioia kon maken. Het bedrijf dat met de oplossing komt, heeft een speciale hondenlift. ‘De traplift krijgt dan geen stoel, maar een bak. Hier kan de hond in zitten als hij naar boven of beneden wil. U kunt ook een hondenmand in de bak zetten. Als de hond op de traplift zit, bedient u deze met de afstandsbediening en de lift doet al het werk’, schrijft de trapliftspecialist op zijn website. ‘Wij begrijpen dat honden vaak meer zijn dan alleen een huisdier.’

Al jaren geleden vertelde Monique dat haar honden altijd bij haar in bed slapen. Ook tijdens haar relatie met André Hazes. ,,Als we gaan seksen, schuiven we ze gewoon opzij”, zei ze tegen Beau Monde.

Monique met haar honden Gioia en Frenkie:

