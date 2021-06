Monique Westenberg geeft interview na breuk met Hazes: ‘Ik ben gelukkig, onder verdrietige omstandigheden’

Monique Westenberg (43) geeft voor het eerst sinds de veelbesproken breuk met haar verloofde André Hazes (27) een interview. In Talkies Magazine praat ze over haar vorige relaties en haar gevoelens voor de vader van haar zoon. ,,De liefde die ik in mijn relatie met André kende, had ik daarvoor nog nooit gehad. In die relatie ging ik voor het eerst ook van mezelf houden”, aldus Monique.

Westenberg verdween langzaam naar de achtergrond sinds haar breuk met André Hazes, maar daar komt nu verandering in. De moeder van zoontje Dré gaf een interview aan het tijdschrift Talkies Magazine, waar ze afgelopen december nog op de cover schitterde met haar toenmalige verloofde. Een paar maanden later prijkt ze alleen op de omslag. Ze maakt op voorhand duidelijk dat het niet mocht draaien om Hazes. ,,Ik wil echt even benadrukken dat dit interview over mij gaat, want ik vind het heel belangrijk dat de rust en omstandigheden die er nu zijn, dat die zo blijven”, aldus Westenberg.

Toch sprak ze over de gevoelens die ze had tijdens haar relatie met Hazes, met wie ze zoon André junior kreeg. ,,De liefde die ik in mijn relatie met André kende, had ik daarvoor nog nooit gehad, in die relatie ging ik voor het eerst ook van mezelf houden.” Westenberg vertelt ook dat ze nu niet openstaat voor een nieuwe liefde in haar leven en ze zegt dat ze geen type is voor onenightstands.

Volledig scherm Monique Westenberg, Andre Hazes en zoon Dre Hazes. © foto: Edwin Janssen

Westenberg deed ook enkele heftige onthullingen tijdens het interview. Zo zegt ze bijvoorbeeld dat ze in haar vorige relaties - vóór die met Hazes - mishandeld is, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarnaast vertelt ze openhartig dat ze langzaam weer opklimt. ,,Ik ben weer stabiel en gelukkig, maar onder verdrietige omstandigheden.”

Hazes leeft in tegenstelling tot Westenberg niet onder verdrietige omstandigheden. De zanger heeft in maart de liefde gevonden bij Sarah van Soelen (25), kort nadat hij de verloving met Monique verbrak. Het koppel deelt veel innige foto’s op sociale media en kan moeilijk onder stoelen of banken steken dat ze verliefd zijn. Volgens hem verloopt het contact met de moeder van zijn zoon heel goed. ,,De band die wij nu hebben, daar teken ik voor als ik dat zo mag houden.”

