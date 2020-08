Monique Smit ging door heftige periode na bevalling zoon Noah: ‘Roze wolk? Hij was donkergrijs’

Voor de nu 31-jarige Volendamse voelde het alsof ze als jonge moeder tekortschoot. ,,Het was echt een heel heftige periode voor mij. Die roze wolk? Die had ik niet. Het was een donkergrijze eigenlijk. Ik dacht: ik heb een heel mooi kindje, maar ik heb alleen maar pijn.”



Echt genieten lukt dan ook niet. ,,Ik had gevoel dat ik aan het falen was”, aldus Monique. ,,Tuurlijk heb ik genoten van de kraamtijd, ik had ook een heel fijne kraamhulp. Dan keek ik in het wiegje en had ik wel: dit is van mij, maar op slag verliefd? Dat heeft bij mij even geduurd. En daar heb ik me lang voor geschaamd.” Pas jaren later, in een interview, durfde de zangeres er iets over te zeggen. ,,Ik wilde eerlijk zijn. Ik had het wel eerder aan een vriendin verteld. Die bleek dat ook te hebben gehad, de gedachte een slechte moeder te zijn. Dat je denkt dat het aan jou ligt. Als jonge moeder moet je daar doorheen.”