Monique in tranen om groot verlies en trotse Laura showt haar babybuik

Eerste RTL-klus Leonie ter Braak: Blow up

Leonie ter Braak (42) gaat samen met Martijn Krabbé Blow up presenteren. Ze neemt het stokje over van Chantal Janzen, die de eerste editie met Krabbé voor haar rekening nam. Het tweede seizoen van Blow up begint zaterdag 27 mei bij RTL 4.