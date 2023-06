Monique heeft nog altijd vlinders voor André en Chantal geniet na van sprookjesbruiloft

BNNVara krijgt ongelijk van gerechts­hof en moet aflevering over gevangene offline halen

BNNVara moet aflevering 5 van de documentaire Een Amerikaanse nachtmerrie offline halen. Deze aflevering van de reeks over Jaitsen Singh, die al 39 jaar vastzit in een cel in de VS, mag in deze vorm niet worden uitgezonden, heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. BNNVara heeft de aflevering direct offline gehaald, liet de omroep maandag weten.