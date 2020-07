Monique heeft de grootste lol en Ranomi treft leeg zwembad aan

Donny Roelvink is kritiek op neuscorrec­tie zat: ‘Ik wil geen barbiepop zijn’

14:17 Donny Roelvink heeft het helemaal gehad met alle kritiek op de neusoperatie die hij heeft ondergaan in Turkije. De 22-jarige realityster laat vandaag in een aantal filmpjes op Instagram weten dat hij niet verslaafd is aan plastisch chirurgie, maar wegens medische redenen onder het mes is gegaan. ,,Ik ben hier niet omdat ik een barbiepop wil zijn, maar omdat ik godverdomme geen lucht krijg.”