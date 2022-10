Monica Geuze exclusief aan de slag voor Videoland: ‘Ik voel me thuis’

Monica Geuze is de nieuwe presentatrice van De Bachelorette en zal Sylvia Geersen komend seizoen ondersteunen in haar zoektocht naar liefde. Tevens gaat de presentatrice vanaf nu exclusief aan de slag voor Videoland. Dat laat de streamingdienst vandaag weten.

Monica is geen onbekend gezicht bij Videoland: ze is presentatrice van onder andere Tempation island en Love island en het gezicht van haar eigen realityserie Like Monica. Daarom is het nu tijd voor de volgende stap en gaat de influencer en vlogger exclusief aan de slag voor het platform. ,,Bij Videoland voel ik me zo thuis, dat het niet meer dan een logische stap is om een exclusieve verbintenis aan te gaan’’, laat Monica Geuze weten.

Lees ook Thomas van der Vlugt is de nieuwe Bachelor

Eerder verbonden andere programma- en filmmakers als regisseur Will Koopman en acteurs Nasrdin Dchar en Robert de Hoog zich al exclusief aan Videoland.

De Bachelorette is een op een Amerikaans format gebaseerde datingshow waarin een vrijgezel kennismaakt met een aantal potentiële liefdespartners. Door middel van de wekelijkse rozenceremonie valt er iedere week iemand af, waarna er uiteindelijk nog één persoon overblijft. In 2020 deed influencer Gaby Blaaser mee, dit jaar gaat Sylvia Geersen op zoek naar de liefde in een nieuw seizoen dat vanaf het voorjaar te zien is bij Videoland.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: