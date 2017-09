Monica en Anna hebben geen spijt van 'lesbische shoot' ondanks kritiek

Anna en Monica vinden het zonde dat hun fotoshoot zo gezien wordt. Het stel denkt dat er een misvatting is ontstaan over hun beweegredenen om de beelden te laten maken. ,,We hebben nooit de intentie gehad om te doen alsof we lesbisch zijn, alsof we op elkaar zouden vallen. We zijn 14 uur aan het shooten geweest en dat ging nu eenmaal zo. (...) We wilden niet doen alsof'', aldus Anna in RTL Late Night.



De Iraans-Nederlandse modeblogster zei vooral ja tegen de klus omdat ze de pikante foto's graag nog eens terugziet als ze ouder is. ,,Dan kijk ik ernaar en denk ik: Dat heb je toch maar mooi gedaan.'' Monica meent dat 'iedereen lekker moet doen waar hij zin in heeft''. ,,Als iemand aan mij vraagt of ik wil zoenen met Anna: ja, graag! Ontzettend.'' De ex van rapper Lil Kleine wilde 'gewoon iets moois maken'. Haar huidige vriend krijgt ook berichtjes, geeft ze toe. ,,Zo van: moet je kijken, je vriendin gaat vreemd. Maar dat is natuurlijk niet zo en hij vindt de foto's ook prachtig.''