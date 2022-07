Mogelijk voetbaltalkshow op Veronica in het najaar

Zoals bekend zijn Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen daarmee gestopt en verder gegaan met een dagelijkse show, Vandaag Inside , die meer behelst dan alleen voetbal. De nieuwe voetbaltalkshow - waarbij de namen vallen van Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft als mogelijke analisten - zou in de programmering vóór Vandaag Inside zitten. Vandaag Inside wordt bij SBS 6, ook van Talpa, uitgezonden. Wie de show gaat presenteren is onduidelijk.

Talpa reageert desgevraagd bevestigend: ,,We onderzoeken inderdaad de mogelijkheden om in het najaar op Veronica een nieuwe voetbaltalkshow te brengen op de maandag- en vrijdagavond. Zodra er vanuit ons meer te melden is, dan laten we dit weten.”