Mogelijk nieuwe Shrek en Puss In Boots in de maak

Chris Meledandri wil daarbij het liefst verder met de originele stemmencast, die bestaat uit onder meer Mike Myers als Shrek, Antonio Banderas als Puss In Boots en Eddie Murphy als Donkey. Het zal lastig worden Cameron Diaz opnieuw te strikken voor de rol van Shreks vrouw Fiona: de actrice heeft inmiddels afscheid genomen van haar Hollywoodcarrière.



Alhoewel de studiobaas ervan uitgaat dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de oger terugkeert naar het witte doek, heeft hij het winnende idee nog niet klaarliggen. ,,Er is nog genoeg leuks te bedenken voor in die wereld, maar de lat ligt hoog. Je wil iets vinden dat in het verlengde ligt van het bestaande werk, maar daar ook iets aan toevoegt.”