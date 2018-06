Moederziel alleen gestrand op zee

Zus Nicolette Kluijver bevalt ook van tweeling

11:20 De familie Kluijver is goed in het krijgen van tweelingen. Nadat presentatrice Nicolette Kluijver (33) drie jaar geleden een tweeling kreeg, is nu ook haar zus Brenda van twee baby's bevallen. En net als bij Nicolette gaat het om een jongen en een meisje.