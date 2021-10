Moeder van radio-dj Coen Swijnenberg overleden: ‘Rotziekte kwam terug’

Het was zijn moeder die Swijnenbergs liefde voor radio herkende en ervoor zorgde dat hij op zijn veertiende bij de lokale omroep langs mocht komen. Hij is haar daar dan ook nog altijd dankbaar voor. ,,Mama die me jarenlang al die uren naar de studio liet gaan om te doen waar ik zo gelukkig van werd, mama die besloot om een dag eerder terug te komen van vakantie omdat ik m’n radioprogramma niet kon missen, en mama die tot vorige week nog vroeg hoe de uitzending was geweest.”



,,Donderdag was ik niet op de radio”, vervolgt Swijnenberg. ,,Op dat moment hielden we m’n dappere moeder voor de laatste keer vast. Ze moest loslaten, ze kón loslaten. Geen pijn meer, eindelijk rust. Wat ga ik haar ongelooflijk missen.”