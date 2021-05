Moeder Patty Brard overleden

Pathé vertoont film De Oost op groot doek

27 mei Bioscoopketen Pathé opent vrijdag 28 mei al de ‘rooftopcinema’ op het dak van theater Utrecht Leidsche Rijn. In de openluchtbioscoop is het komende weekend de Nederlandse oorlogsfilm De Oost van regisseur Jim Taihuttu te zien. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze film, die vanaf begin mei op Amazon Prime staat, voor het publiek op groot doek wordt vertoond.